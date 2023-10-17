Угорщина веде переговори щодо мільярдного траншу від ЄС: до чого тут Україна
Джерело:Reuters
Угорщина веде переговори щодо розблокування траншу на мільярди євро. Проте це може мати наслідки для України. Про важливі деталі розповів головний перемовник Угорщини Тібор Наврачич.
Офіційний Будапешт планує завершити переговори з ЄС до кінця листопада. Тібор Наврачич додав, що Угорщина уже відповіла на питання блоку та планує поїхати до Брюсселю для переговорів з представниками ЄС.
Зверніть увагу За кулісами фінансового ринку: які справжні реалії роботи трейдера
Угорщина може отримати гроші від ЄС
Угорський переговорний заявив, що їхня мета завершити процес переговорів щодо процедури висунення умов. Наврачич підмітив, що у разі утримання коштів Угорщина зможе оперативно почати проєкти, які підтримують та фінансують ЄС на 2021 – 2027 роки.
Тоді чиновники ЄС повідомили, що у жовтні Брюссель справді розглядає можливість розмороження для Угорщини частини з пакета на 22 мільярди євро для економічного розвитку. Ці кошти заблокували через проблеми з верховенством права в країні. Серйозним кроком для отримання цих коштів стало ухвалення законів про незалежність судової системи в Угорщині, які ухвалили цього літа. Раніше повідомляли, що Єврокомісія вивчає ймовірність передачі Угорщині 13 мільярдів євроВажливо! У Євросоюзі, таким чином, прагнуть отримати від Будапешту згоду на виділення фінансової допомоги Києву та початок переговорного процесу про вступ України в ЄС. Нагадаємо, що Угорщина недавно запропонувала розділити транш для України на 50 мільярдів євро.
З іншої сторони, цей транш дасть імпульс для економіки Угорщини, яка наразі намагається оговтатися від низки серйозних викликів: тривалої рецесії, рекордної інфляції в ЄС та стрімкого спаду рівня споживання.