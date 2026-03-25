Навіщо Орбану китайські гроші?

Щоправда, прем'єр-міністр Віктор Орбан шукав фінансову підтримку ще раніше. Зокрема й тому, що значна частина фінансування Євросоюзу досі залишається замороженою для Угорщини – через проблеми з корупцією та верховенством права.

Наразі співпраця між центральним банком Угорщини та Народним банком Китаю нібито допомагає європейській країні зберігати стабільність фінансування в періоди ринкових коливань.

Ідеться про своп-лінію обсягом 40 мільярдів юанів, або 5,8 мільярда доларів, яку продовжили у 2025 році.

У середу, 25 березня, на форумі в Боао заступник голови нацбанку Даніель Палотай заявив, що це "дуже велика сума для такої маленької країни, як Угорщина". І хоча планів щодо розширення лінії немає, посадовець вважає, що "центральні банки повинні співпрацювати тісніше".

Довідка: Swap line – угода між центробанками різних країн про взаємний обмін валют за фіксованими курсами.

Нагадаємо, Угорщина вже стала плацдармом для китайських компаній, що прагнуть вести бізнес у ЄС. Тепер країна намагається посилити зв'язки з Пекіном – з метою диверсифікації своїх джерел фінансування.

Ймовірно, невдалою була подібна спроба співпраці зі США. Торік Орбан устиг заявити, що під час свого візиту в Білий дім домовився про американський "фінансовий щит" для своєї країни, однак відтоді Дональд Трамп заперечив існування такої угоди.

