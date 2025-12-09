Партнерство на десятиліття: яку вигоду має угода щодо копалин між США та Україною

Співпраця США та України щодо корисних копалин стане не лише економічно вигідною, але сформує стратегічне партнерство, яке зміцнить енергетичну безпеку. І тут йдеться про партнерство не на декілька років, а про цілі десятиліття.

Наскільки США готові співпрацювати з Україною щодо корисних копалин?

Під час конференції "Energy Security Dialogue 2025" від DiXi Group заступник держсекретаря США з енергетичних питань Джеффрі Паєтт розповів, що США готові розширювати співпрацю з українськими партнерами в енергетичному секторі на десятиліття вперед, передає 24 Канал.

Читайте також З третьої спроби вийшло: АРМА продали судно, яке незаконно вивозило українське зерно

Паєтт підкреслив у цій ситуації важливість Інвестиційного фонду реконструкції України, який очолюють прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Ця угода стосується не наступних 3 років адміністрації Трампа. Вона стосується наступних десятиліть партнерства з Україною,

– додає Паєтт.

За його словами, угода дає чіткий сигнал американським інвесторам: США розглядають Україну як стратегічного і довгострокового партнера, а українська енергетика має значний потенціал для нових угод та інвестицій.

І я думаю, що справжнім пріоритетом є якомога швидше перетворити цей потенціал, ці можливості на конкретні угоди. Я знаю, що команда, Корпорація фінансування розвитку, з якою я дуже тісно співпрацюю, твердо віддана цій меті,

– каже дипломат.

Що відомо про угоду про корисні копалини?

Відповідно до документа, що опублікований на офіційному урядовому порталі, Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційний фонд відбудови США – Україна.

Він залучатиме глобальні інвестиції в українську економіку, зокрема доходи від майбутньої монетизації корисних копалин, нафти, газу та інших природних ресурсів.

Умови щодо угоди про корисні копалини такі:

Контроль над надрами та родовищами повністю залишається за Україною, а сама співпраця має бути рівноправною: фонд керуватиметься 50/50 представниками України та США.

До фонду надходитимуть лише гроші від нових ліценцій на видобуток – чинні держактиви або ж чинні проєкти.

Підприємства "Укрнафта", Енергоатом" не включаються до механізму співпраці, а їхня власність залишається за державою.

Які проєкти будуть в межах мінеральної угоди?