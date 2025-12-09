Партнерство на десятилетия: какую выгоду имеет соглашение по ископаемым между США и Украиной

Сотрудничество США и Украины по полезным ископаемым станет не только экономически выгодным, но сформирует стратегическое партнерство, которое укрепит энергетическую безопасность. И здесь речь идет о партнерстве не на несколько лет, а на целые десятилетия.

Насколько США готовы сотрудничать с Украиной по полезным ископаемым?

Во время конференции "Energy Security Dialogue 2025" от DiXi Group заместитель госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт рассказал, что США готовы расширять сотрудничество с украинскими партнерами в энергетическом секторе на десятилетия вперед, передает 24 Канал.

Пайетт подчеркнул в этой ситуации важность Инвестиционного фонда реконструкции Украины, который возглавляют премьер-министр Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Это соглашение касается не следующих 3 лет администрации Трампа. Оно касается следующих десятилетий партнерства с Украиной,

– добавляет Пайетт.

По его словам, соглашение дает четкий сигнал американским инвесторам: США рассматривают Украину как стратегического и долгосрочного партнера, а украинская энергетика имеет значительный потенциал для новых сделок и инвестиций.

И я думаю, что настоящим приоритетом является как можно скорее превратить этот потенциал, эти возможности в конкретные сделки. Я знаю, что команда, Корпорация финансирования развития, с которой я очень тесно сотрудничаю, твердо предана этой цели,

– говорит дипломат.

Что известно о соглашении о полезных ископаемых?

Согласно документу, опубликованному на официальном правительственном портале, Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина.

Он будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику, в частности доходы от будущей монетизации полезных ископаемых, нефти, газа и других природных ресурсов.

Условия по соглашению о полезных ископаемых следующие:

Контроль над недрами и месторождениями полностью остается за Украиной, а само сотрудничество должно быть равноправным: фонд будет управляться 50/50 представителями Украины и США.

В фонд будут поступать только деньги от новых лицензий на добычу – действующие госактивы или действующие проекты.

Предприятия "Укрнафта", Энергоатом" не включаются в механизм сотрудничества, а их собственность остается за государством.

Какие проекты будут в рамках минерального соглашения?