Партнерство на десятилетия: какую выгоду имеет соглашение по ископаемым между США и Украиной
- США готовы расширять сотрудничество с Украиной в энергетическом секторе на десятилетия вперед.
- Соглашение о полезных ископаемых предусматривает создание Инвестиционного фонда реконструкции, что будет привлекать инвестиции от монетизации полезных ископаемых, с равноправным руководством Украины и США.
Сотрудничество США и Украины по полезным ископаемым станет не только экономически выгодным, но сформирует стратегическое партнерство, которое укрепит энергетическую безопасность. И здесь речь идет о партнерстве не на несколько лет, а на целые десятилетия.
Насколько США готовы сотрудничать с Украиной по полезным ископаемым?
Во время конференции "Energy Security Dialogue 2025" от DiXi Group заместитель госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт рассказал, что США готовы расширять сотрудничество с украинскими партнерами в энергетическом секторе на десятилетия вперед, передает 24 Канал.
Читайте также С третьей попытки получилось: АРМА продали судно, которое незаконно вывозило украинское зерно
Пайетт подчеркнул в этой ситуации важность Инвестиционного фонда реконструкции Украины, который возглавляют премьер-министр Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.
Это соглашение касается не следующих 3 лет администрации Трампа. Оно касается следующих десятилетий партнерства с Украиной,
– добавляет Пайетт.
По его словам, соглашение дает четкий сигнал американским инвесторам: США рассматривают Украину как стратегического и долгосрочного партнера, а украинская энергетика имеет значительный потенциал для новых сделок и инвестиций.
И я думаю, что настоящим приоритетом является как можно скорее превратить этот потенциал, эти возможности в конкретные сделки. Я знаю, что команда, Корпорация финансирования развития, с которой я очень тесно сотрудничаю, твердо предана этой цели,
– говорит дипломат.
Что известно о соглашении о полезных ископаемых?
Согласно документу, опубликованному на официальном правительственном портале, Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина.
Он будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику, в частности доходы от будущей монетизации полезных ископаемых, нефти, газа и других природных ресурсов.
Условия по соглашению о полезных ископаемых следующие:
- Контроль над недрами и месторождениями полностью остается за Украиной, а само сотрудничество должно быть равноправным: фонд будет управляться 50/50 представителями Украины и США.
- В фонд будут поступать только деньги от новых лицензий на добычу – действующие госактивы или действующие проекты.
- Предприятия "Укрнафта", Энергоатом" не включаются в механизм сотрудничества, а их собственность остается за государством.
Какие проекты будут в рамках минерального соглашения?
В сентябре Украина ожидала на подписания договоренностей и запуск первых проектов. Владимир Зеленский сообщил, что на предыдущих встречах по соглашению уже обсуждалось развитие партнерств в сфере критически важных минералов, необходимых для технологической промышленности.
Например компания "Нафтогаз" предложила 10 проектов в рамках соглашения, касающихся добычи и энергоэффективности. В частности это касалось немалых запасов газа, которые есть в Украине, но она вынуждена импортировать ресурс из-за атак россиян.