Наскільки США готові співпрацювати з Україною щодо корисних копалин?
Під час конференції "Energy Security Dialogue 2025" від DiXi Group заступник держсекретаря США з енергетичних питань Джеффрі Паєтт розповів, що США готові розширювати співпрацю з українськими партнерами в енергетичному секторі на десятиліття вперед, передає 24 Канал.
Паєтт підкреслив у цій ситуації важливість Інвестиційного фонду реконструкції України, який очолюють прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
Ця угода стосується не наступних 3 років адміністрації Трампа. Вона стосується наступних десятиліть партнерства з Україною,
– додає Паєтт.
За його словами, угода дає чіткий сигнал американським інвесторам: США розглядають Україну як стратегічного і довгострокового партнера, а українська енергетика має значний потенціал для нових угод та інвестицій.
І я думаю, що справжнім пріоритетом є якомога швидше перетворити цей потенціал, ці можливості на конкретні угоди. Я знаю, що команда, Корпорація фінансування розвитку, з якою я дуже тісно співпрацюю, твердо віддана цій меті,
– каже дипломат.
Що відомо про угоду про корисні копалини?
Відповідно до документа, що опублікований на офіційному урядовому порталі, Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційний фонд відбудови США – Україна.
Він залучатиме глобальні інвестиції в українську економіку, зокрема доходи від майбутньої монетизації корисних копалин, нафти, газу та інших природних ресурсів.
Умови щодо угоди про корисні копалини такі:
- Контроль над надрами та родовищами повністю залишається за Україною, а сама співпраця має бути рівноправною: фонд керуватиметься 50/50 представниками України та США.
- До фонду надходитимуть лише гроші від нових ліценцій на видобуток – чинні держактиви або ж чинні проєкти.
- Підприємства "Укрнафта", Енергоатом" не включаються до механізму співпраці, а їхня власність залишається за державою.
Які проєкти будуть в межах мінеральної угоди?
У вересні Україна очікувала на підписання домовленостей і запуск перших проєктів. Володимир Зеленський повідомив, що на попередніх зустрічах щодо угоди вже обговорювався розвиток партнерств у сфері критично важливих мінералів, необхідних для технологічної промисловості.
Наприклад компанія "Нафтогаз" запропонувала 10 проєктів у межах угоди, які стосуються видобутку та енергоефективності. Зокрема це стосувалося чималих запасів газу, які є в Україні, але вона змушена імпортувати ресурс через атаки росіян.