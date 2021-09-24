Завдяки цій угоді ConocoPhillips стає другим за величиною виробником нафти у США, поступившись лише корпорації Exxon. За всі активи Royal Dutch Shell, які включають нафтові, газові трубопроводи, американська компанія заплатила 9,5 мільярда доларів.

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Зміни на ринку нафти у США

ConocoPhillips використає нові активи, щоб розширити свою діяльність в Пермському басейні. У 2020 році компанія придбала свого конкурента Concho Resources за 13,3 мільярда доларів, у тому ж районі. Глава корпорації ConocoPhillips Райан Ланс описав угоду як "унікальну можливість" для підсилення їхніх позицій у цьому регіоні.

Це одна з найбільших угод у нафтовій галузі за останній час. Остаточне підписання угоди заплановане на четвертий квартал 2021 року. Компанія ConocoPhillips планує до початку наступного року збільшити виробництво нафти близько до 200 тисяч барелів на день. За даними Shell, зараз цей показник становить 175 тисяч барелів на добу.

Пермський басейн Це великий осадовий басейн у південно-західній частині США. Басейн містить провінцію Нафтового родовища Середнього континенту. Цей осадовий басейн розташований у західному Техасі та південному сході Нью-Мексико. Крім того, його ще називають одним із найбільших родовищ сланцевої нафти в США.

Плани Shell

Корпорація Royal Dutch Shell має на меті сфокусувати свою увагу на видобутку чорного золото в Мексиканській затоці, де вона є лідером. Також компанія має в планах витратити 7 мільярдів доларів на виплату дивідендів своїм акціонерам, тоді як інша частина отриманої суми буде спрямована на покращення фінансового балансу.

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Крім того, компанія прагне зробити своє виробництво більш екологічним, мінімізувавши шкоду для навколишнього середовища. Особливо, це актуально після рішення нідерландського суду, який зобов'язав Shell майже вдвічі скоротити викиди вуглецю в атмосферу до 2030 року. У Shell також наголосили, що компанія постачає енергію споживачам у США вже більше ніж 100 років та прагне залишатися лідером у сфері енергетики у цій країні протягом наступних десятиліть.