Компанія Twitter представила чайові як тестову функцію ще в травні. Вона дозволяє користувачам вводити платний доступ до своїх твітів. Спочатку вона працювала лише для користувачів iOS у Північній Америці.

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Цього тижня функція Tips стане доступною для користувачів Apple iOS у всьому світі, а найближчими тижнями й для користувачів Android.

Як зміниться спосіб оплати

Раніше користувачі могли давати чайові у фіатній валюті (доларах, євро тощо) за допомогою більш традиційних платіжних сервісів, таких як додаток Square Cash та PayPal Venmo. Щоб користувачі могли платити у біткойнах, Twitter інтегрує сервіс Strike. Важливо, що Twitter не братиме комісії з "чайових".

Прихильник криптовалют

Прийняття біткойна як способу оплати компанією Twitter не є дивним. Адже генеральний директор Джек Дорсі – один з найактивніших прихильників криптовалюти. Всього за останні кілька місяців Дорсі написав у твітері, що намагається майнити біткойни, що немає нічого важливішого, ніж біткойн та навіть, що біткойн принесе мир у світі.

Плани компанії Twitter