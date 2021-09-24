Благодаря этой сделке ConocoPhillips становится вторым по величине производителем нефти в США, уступив только корпорации Exxon. За все активы Royal Dutch Shell, которые включают нефтяные, газовые трубопроводы, американская компания заплатила 9,5 миллиарда долларов.

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Изменения на рынке нефти в США

ConocoPhillips использует новые активы, чтобы расширить свою деятельность в Пермском бассейне. В 2020 году компания приобрела своего конкурента Concho Resources за 13,3 миллиарда долларов, в том же районе. Глава корпорации ConocoPhillips Райан Ланс описал сделку как "уникальную возможность" для усиления их позиций в этом регионе.

Это одна из крупнейших сделок в нефтяной отрасли за последнее время. Окончательное подписание соглашения запланировано на четвертый квартал 2021 года. Компания ConocoPhillips планирует к началу следующего года увеличить производство нефти близко к 200 тысяч баррелей в день. По данным Shell, сейчас этот показатель составляет 175 тысяч баррелей в сутки.

Пермский бассейн Это большой осадочный бассейн в юго-западной части США. Бассейн содержит провинцию Нефтяного месторождения Среднего континента. Этот осадочный бассейн расположен в западном Техасе и юго-востоке Нью-Мексико. Кроме того, его еще называют одним из крупнейших месторождений сланцевой нефти в США.

Планы Shell

Корпорация Royal Dutch Shell планирует сфокусировать свое внимание на добыче черного золота в Мексиканском заливе, где она является лидером. Также компания имеет в планах потратить 7 миллиардов долларов на выплату дивидендов своим акционерам, тогда как другая часть полученной суммы будет направлена на улучшение финансового баланса.

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