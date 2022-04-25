Ілон Маск готовий заплатити за соціальну мережу приблизно 43 мільярди доларів готівкою. Очільник Tesla назвав цю суму "найкращою та остаточною пропозицією" для компанії.

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Доля компанії Twitter

Джерела повідомляють, що Twitter може оголосити про угоду за ціною на рівні 54,20 долара за акцію вже у понеділок. Можливо, це станеться після того, як рада директорів компанії на зустрічі рекомендує цю угоду для акціонерів Twitter. Проте обізнані особи додають, що все ще залишається ймовірність, що угода зірветься в останню секунду.

Згідно з даними Forbes, Ілон Маск веде переговори про покупку Twitter особисто, і компанія Tesla не бере участі у цьому процесі. Додамо, що американський бізнесмен на сьогодні є найбагатшою людиною у світі:

Forbes оцінює капітал Маска у 269,1 мільярда доларів,

доларів, За версією Bloomberg, статки бізнесмена становлять 259 мільярдів доларів.

Тактика Ілона Маска щодо переговорів – зробити одну пропозицію та слідувати їй. Це нагадує те, як інший мільярдер, Уоррен Баффет, веде подібні переговори. На думку глави Tesla, компанія Twitter має перейти до приватного сектору для того, щоб розвиватися та стати справжньою платформою для свободи слова.

На момент написання цього матеріалу вартість акцій соціальної мережі коливається на рівні 51,63 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 39,4 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

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