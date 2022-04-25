Про це розповіли люди, які обізнані з ситуацією.

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Китайські компанії можуть придбати частку російського газового проєкту

Йдеться про Cnooc, CNPC та Sinopec Group, які ведуть переговори з Shell щодо 27,5% активів компанії у проєкті "Сахалін-2", які почалися після того, як фірма вирішили припинити співпрацю з Росією через напад на Україну.

Що відомо про проєкт "Сахалін-2" Йдеться про один із наймасштабніших проєктів у Росії, який фінансували з використанням іноземного капіталу. Проєкт спеціалізується на видобуванні нафти та природного газу. Один із найбільших у світі. Сумарні запаси родовищ у межах проєкту складають близько 150 мільйонів тонн нафти й 500 мільярдів кубічних метрів газу.

Переговори знаходяться на ранній стадії. І цілком можливо, що сторонам не зможуть досягти консенсусу. Переговори передбачають потенційний продаж пакету акцій одній з китайських компаній, двом фірмам або консорціуму з усіх трьох. Водночас у Shell відкриті для переговорів з іншими потенційними покупцями за межами Китаю.

Станом на 25 квітня 2022 року вартість акцій Shell коливається на рівні 52,76 долара за штуку. Ринкова капіталізація цієї компанії зупинилася на рівні 207,4 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

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