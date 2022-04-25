Илон Маск готов заплатить за социальную сеть примерно 43 миллиарда долларов наличными. Глава Tesla назвал эту сумму "лучшим и окончательным предложением" для компании.

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Судьба компании Twitter

Источники сообщают, что Twitter может объявить о сделке по цене на уровне 54,20 доллара за акцию уже в понедельник. Возможно, это произойдет после того, как совет директоров компании на встрече рекомендует это соглашение для акционеров Twitter. Однако знающие лица добавляют, что все еще остается вероятность, что сделка сорвется в последнюю секунду.

Согласно данным Forbes, Илон Маск ведет переговоры о покупке Twitter лично, и компания Tesla не участвует в этом процессе. Добавим, что американский бизнесмен на сегодняшний день является самым богатым человеком в мире:

Forbes оценивает капитал Маска в 269,1 миллиарда долларов,

долларов, По версии Bloomberg, состояние бизнесмена составляет 259 миллиардов долларов.

Тактика Илона Маска по переговорам – сделать одно предложение и следовать ему. Это напоминает о том, как другой миллиардер, Уоррен Баффет, ведет подобные переговоры. По мнению главы Tesla, компания Twitter должна перейти в частный сектор, чтобы развиваться и стать настоящей платформой для свободы слова.

К моменту написания этого материала стоимость акций социальной сети колеблется на уровне 51,63 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 39,4 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

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