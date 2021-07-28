Twitter та Amazon заявили про амбітні плани щодо криптовалют: як їм допоможе провал Facebook

Всесвітньо відомі світові корпорації Twitter та Amazon активно працюють над своїми цілями та планами щодо криптовалют. Їхній головний учитель – невдачі Facebook у цій сфері.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі підтвердив, що соціальна платформа інтегрує біткойн у свої сервіси, тоді як керівництво Amazon прагне відкрити для своїх клієнтів майбутнє з допомогою цифрових монет. Twitter фокусує свою увагу на біткойні, тоді як гігант електронної комерції відкритий для інших криптовалют.

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Плани Twitter та Amazon

У Twitter пояснили, що майбутня інтеграція біткойна дозволить користувачам платити цифровими монетами у рамках сервісів, які вже працюють. Зокрема, йдеться про tip jar. Джек Дорсі, відомий, як людина, яка прекрасно розбирається у біткойнах, нещодавно повідомив, що його компанія Square створюватиме децентралізовані фінансові послуги на основі біткойн-блокчейну. Крім того, Square має намір вкласти кошти у Фонд розвитку біткойна.

Amazon зараз шукає досвідченого експерта з криптовалют та блокчейну до своєї команди з платежів. Крім того, він має мати досвід роботи з цифровими монетами центральних банків. Відома корпорація готова співпрацювати з різними віртуальними валютами. Досі головною перевагою Amazon у світі криптовалют є сервіс Managed Blockchain, який допомагає клієнтським фірмам взаємодіяти з загальнодоступними блокчейнами (біткойн або Ethereum) або масштабувати свої приватні мережі.

Плани Facebook, Amazon та Twitter щодо криптовалют / Фото Unsplash

Як це пов'язано з Facebook

Twitter та Amazon Facebook запускають менш амбіційні проєкти, ніж компанія Марка Цукерберга. Таким чином, вони прагнуть уникнути тих складнощів, з якими зіткнувся Facebook. Соціальна мережа запропонувала свою криптовалюту у 2019 році. Це платіжна система, створена на основі блокчейну, щоб клієнти могли здійснювати покупки на платформі. Проте, Facebook зіткнувся з низкою серйозних проблем:

нормативні перешкоди, що стосуються конфіденційності даних,

ризик відмивання грошей,

фінансова нестабільність.

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Замість того, щоб створювати свою цифрову монету Twitter та Amazon зосередили свою увагу на криптовалютах, які вже існують. Плани корпорацій визначають цифрові монети як ефективний додатковий спосіб оплати для роботи їхніх глобальних платформ. Завдяки блокчейну транскордонні платежі займатимуть менше часу – приблизно 4 – 6 секунд замість кількох днів. Крім того, ця технологія може знизити операційні витрати. У компанії Big Tech переконані, що криптовалюти допоможуть розширити кількість клієнтів у всьому світі. Головний секрет – швидкі та дешеві платіжні властивості блокчейну.