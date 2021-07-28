Генеральный директор Twitter Джек Дорси подтвердил, что социальная платформа интегрирует биткоин в свои сервисы, тогда как руководство Amazon стремится открыть для своих клиентов будущее c помощью цифровых монет. Twitter фокусирует свое внимание на биткоин, тогда как гигант электронной коммерции открыт для других криптовалют.

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Планы Twitter и Amazon

В Twitter пояснили, что будущая интеграция биткоина позволит пользователям платить цифровыми монетами в рамках сервисов, которые уже работают. В частности, речь идет о tip jar. Джек Дорси, известный, как человек, который прекрасно разбирается в биткоине, недавно сообщил, что его компания Square будет создавать децентрализованные финансовые услуги на основе биткоин-блокчейна. Кроме того, Square намерена вложить средства в Фонд развития биткоина.

Amazon сейчас ищет опытного эксперта по криптовалютам и блокчейну в свою команду по платежам. Кроме того, он должен иметь опыт работы с цифровыми монетами центральных банков. Известная корпорация готова сотрудничать с различными виртуальными валютами. До сих пор главным преимуществом Amazon в мире криптовалюты является сервис Managed Blockchain, который помогает клиентским фирмам взаимодействовать с общедоступными блокчейнамы (биткоин или Ethereum) или масштабировать свои частные сети.

Планы Facebook, Amazon и Twitter относительно криптовалюты / Фото Unsplash

Как это связано с Facebook

Twitter и Amazon Facebook запускают менее амбициозные проекты, чем компания Марка Цукерберга. Таким образом, они стремятся избежать тех сложностей, с которыми столкнулся Facebook. Социальная сеть предложила свою криптовалюту в 2019 году. Это платежная система, созданная на основе блокчейна, чтобы клиенты могли совершать покупки на платформе. Однако, Facebook столкнулся с рядом серьезных проблем:

нормативные препятствия, касающиеся конфиденциальности данных,

риск отмывания денег,

финансовая нестабильность.

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Вместо того, чтобы создавать свою цифровую монету Twitter и Amazon сосредоточили свое внимание на криптовалютах, которые уже существуют. Планы корпораций определяют цифровые монеты как эффективный дополнительный способ оплаты для работы их глобальных платформ. Благодаря блокчейну трансграничные платежи могут занимать меньше времени – примерно 4 – 6 секунд вместо нескольких дней. Кроме того, эта технология может снизить операционные расходы. В компании Big Tech убеждены, что криптовалюты помогут расширить количество клиентов во всем мире. Главный секрет – быстрые и дешевые платежные свойства блокчейна.