Творець Ethereum отримав 16 000% прибутку завдяки Ілону Маску

Творець цифрової валюти Ethereum Віталік Бутерін зізнався, що у 2016 році інвестував 25 тисяч доларів у Dogecoin, який створили як жарт. Чому він вирішив вкласти гроші в один з найулюбленіших токенів Ілона Маска та скільки він заробив – читайте далі.

Минулого місяця Віталік Бутерін отримав звання наймолодшого криптомільярдера у світі. На той момент йому було всього 27 років. Очевидно, що успішні інвестиції зіграли у його житті не останню роль.

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Співзасновник Ethereum заробив на Dogecoin понад 4 мільйони доларів

Під час подкасту дослідника Массачусетського технологічного інституту Лекса Фрідмана Бутерін зізнався, що він був вражений Dogecoin. Проте, додав, що його інвестиція у криптовалюту-мем була імпульсивною грою без конкретної цілі.

Я пам'ятаю, як подумав: "Як мені пояснити мамі, що я вклав 25 тисяч доларів у Dogecoin?". Єдине, що цікаво в цій криптовалюта, – це логотип собаки. Але, звичайно, це була одна з кращих інвестицій, які я коли-небудь робив,

– заявив Бутерін.

Завдяки Dogecoin він заробив 4,3 мільйона доларів, продавши половину цифрових монет, які йому належали. Усю суму Бутерін передав некомерційній організації GiveDirectly. За словами співзасновника Ethereum, він не очікував, що Ілон Маск суттєво підвищить капіталізацію Dogecoin. Гендиректор Tesla за один день підвищив вартість цифрової валюти на 800%.

Бутерін додав, що не вважає Ілона Маска злим генієм, попри вплив останнього на ринок криптовалют. На його думку, засновник Tesla та SpaceX просто любить собак. Мільярдер уже відреагував на коментар творця ETH: "Я повністю згодний з Віталиком".

Відомо, що Tesla вклала майже 1,5 мільярда доларів у біткойн і навіть певний період можна було придбати електромобілі за віртуальні монети, проте у травні компанія відмовилася від цієї ідеї. Саме тому Віталік Бутерін вважає, що рано чи пізно корпораціям Маска доведеться перейти на Ethereum.

Біткойн – це блокчейн для грошей, а Ethereum з самого початку створювався, як блокчейн загального призначення,

– пояснив він свою позицію.