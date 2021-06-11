В прошлом месяце Виталик Бутерин получил звание младшего криптомиллиардера в мире. На тот момент ему было всего 27 лет. Очевидно, что успешные инвестиции сыграли в его жизни не последнюю роль.

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Соучредитель Ethereum заработал на Dogecoin более 4 миллионов долларов

Во время подкаста исследователя Массачусетского технологического института Лекса Фридмана Бутерин признался, что он был поражен Dogecoin. Однако, добавил, что его инвестиция в криптовалюту-мем была импульсивной игрой без конкретной цели.

Я помню, как подумал: "Как мне объяснить маме, что я вложил 25 тысяч долларов в Dogecoin?". Единственное, что интересно в этой криптовалюте, – это логотип собаки. Но, конечно, это была одна из лучших инвестиций, которые я когда-либо делал,

– заявил Бутерин.

Благодаря Dogecoin он заработал 4,3 миллиона долларов, продав половину цифровых монет, которые ему принадлежали. Всю сумму Бутерин передал некоммерческой организации GiveDirectly. По словам соучредителя Ethereum, он не ожидал, что Маск существенно повысит капитализацию Dogecoin. Гендиректор Tesla за один день повысил стоимость цифровой валюты на 800%.

Бутерин добавил, что не считает Илона Маска злым гением, несмотря на влияние последнего на рынок криптовалюта. По его мнению, основатель Tesla и SpaceX просто любит собак. Миллиардер уже отреагировал на комментарий создателя ETH: "Я полностью согласен с Виталиком".

Известно, что Tesla вложила почти 1,5 миллиарда долларов в биткоин и даже определенный период можно было приобрести электромобили за виртуальные монеты, однако в мае компания отказалась от этой идеи . Именно поэтому Виталик Бутерин считает, что рано или поздно корпорациям Маска придется перейти на Ethereum.

Биткоин – это блокчейн для денег, а Ethereum изначально создавался, как блокчейн общего назначения,

– пояснил он свою позицию.