Турецька ліра досягнула історичного мінімуму після затримки конкурента Ердогана

Турецька ліра впала на більш ніж 11% щодо долара США. Для того, щоб підтримати валюту банки Туреччини до полудня 19 березня продали близько 8 мільярдів доларів. Такий обвал на ринках трапився після того, як влада Туреччини заблокувала доступ до соцмереж, намагаючись обмежити поширення інформації про арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу.

Що відбувається з турецькою лірою

Турецька ліра 19 березня продемонструвала найгіршу динаміку серед валют аналогічного класу у світі. Рекордний спад валюти спровокував масовий розпродаж активів, обвал індексу Borsa Istanbul 100 та зростання прибутковості держоблігацій Туреччини, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Еталонний індекс Borsa Istanbul 100 на відкритті впав на 6,9%, що змусило біржу тимчасово зупинити торги. Після відновлення роботи акції продовжили падати та закрилися на 4,6% нижче за попередній рівень.

Суверенні 10-річні облігації Туреччини впали, а їхня прибутковість зросла на 175 базисних пунктів – до 29,94%, що є найвищим рівнем цього року.

Як пояснюють, причиною такого обвалу турецької ліри стала затримка мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є одним із найпопулярніших політиків країни та ключовим конкурентом президента Реджепа Таїпа Ердогана.

За словами старшого аналітика In Touch Capital Markets Пьотра Матіса, арешт Імамоглу розглядається як ще один крок Ердогана до посилення автократичного контролю та спроба усунути суперника перед виборами 2028 року.

Зверніть увагу! Після затримання Екрема Імамоглу в Туреччині розпочалися протести. На тлі таких подій влада країни обмежила доступ до низки соціальних мереж. Йдеться про X (Twitter), YouTube, Instagram та TikTok.