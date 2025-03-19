Скільки коштує долар в Туреччині

Курс турецької ліри різко обвалився. Ба більше, валюта зафіксувала новий історичний мінімум, пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance. Акції на турецькій фондовій біржі також демонструють від'ємну динаміку.

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Вранці 19 березня долар США зріс в ціні до 40,95 ліри, що є мінімальним значенням в історії. Після цього турецька валюта трохи зміцнила свої позиції на ринку, зрісши до 39,04 ліри за долар. Згідно з даними центрального банку Туреччини, курс долара коливається на рівні 36,59 ліри (купівля) – 36,65 ліри (продаж).

Далі – більше! Через обвал на понад 5% щодо долара турецька ліра у результаті стала найслабшою валютою у світі серед аналогічних активів.

Втрати також фіксує й турецький фондовий ринок. Зокрема, Індекс Borsa Istanbul 100, який включає акції компаній з найбільшою капіталізацією на біржі, обвалився на 6,9% на початку торгової сесії. Через це на фондовому ринку навіть призупинили торги. Проте акції продовжують падати в ціні після відновлення торгів. На момент створення цього матеріалу, індекс втратив 5,59%, за даними Bloomberg.

Ринки відреагували спадом на затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його вважають головним конкурентом чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в будинку мера поліція провела обшуки. Додають, що розслідування пов'язане з корупцією.