Что происходит с турецкой лирой

Турецкая лира 19 марта продемонстрировала худшую динамику среди валют аналогичного класса в мире. Рекордный спад валюты спровоцировал массовую распродажу активов, обвал индекса Borsa Istanbul 100 и рост доходности гособлигаций Турции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Эталонный индекс Borsa Istanbul 100 на открытии упал на 6,9%, что заставило биржу временно остановить торги. После возобновления работы акции продолжили падать и закрылись на 4,6% ниже предыдущего уровня.

Суверенные 10-летние облигации Турции упали, а их доходность выросла на 175 базисных пунктов – до 29,94%, что является самым высоким уровнем этого года.

Как объясняют, причиной такого обвала турецкой лиры стала задержка мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является одним из самых популярных политиков страны и ключевым конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам старшего аналитика In Touch Capital Markets Петра Матиса, арест Имамоглу рассматривается как еще один шаг Эрдогана к усилению автократического контроля и попытка устранить соперника перед выборами 2028 года.

Обратите внимание! После задержания Экрема Имамоглу в Турции начались протесты. На фоне таких событий власти страны ограничили доступ к ряду социальных сетей. Речь идет о X (Twitter), YouTube, Instagram и TikTok.