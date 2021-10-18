Согласно данным Trading Economics , курс валюты колеблется на уровне 9,27 лиры за 1 американский доллар. Всего с начала 2021 года турецкий лира обвалилась почти на 20%, а с 2018 года – 59%.

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Турецкая лира обновила исторический минимум

Падение лиры началось после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с руководством центрального банка. Лидер государства решил освободить двух заместителей главы банка Сахапа Кавчоглу. Соответствующий указ был обнародован 13 октября.

Уже на следующий день лира потеряла 1% – до 9,19 лиры за 1 доллар США. Кроме кадровых изменений в центробанке, на нацвалюту Турции давили еще два фактора:

сильный доллар,

опасения инвесторов относительно экономической и внешней политики Турции.

Кто потерял должности

Одним из уволенных банкиров оказался член комитета по денежно-кредитной политики финучреждения Угур Намик Кучук. Он был единственным, кто не поддержал снижение процентной ставки в сентябре и выступил против продажи золото-валютных резервов страны для поддержания национальной валюты.

Жаль его и всю страну,

– заявил банкир из Стамбула.

Также Эрдоган уволил Семиха Тюмени , который занимал должность заместителя главы центрального банка Турции. Кроме того, он был одним из кандидатов на замену действующего главы банка.

Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума / Фото Getty Images

Позиция президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган в последние несколько лет получил беспрецедентный контроль над номинально независимым центральным банком Турции. Он выступает против высоких процентных ставок. Лидер Турции любой ценой приоритезуе высокие темпы роста ВВП, несмотря даже на высокую инфляцию.

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