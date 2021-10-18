Генеральний директор Tesla опублікував текстове зображення японської собаки Shiba Inu, яка є криптовалютою-мемом. Біля зображення собаки він розмістив ракету, що на трейдерському сленгу означає стрімкий ріст ціни.

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Як відреагував ринок

Твіт Ілона Маска одразу ж спричинив ріст Shiba Inu на 21%. Станом на 10 ранку 18 жовтня ціна криптовалюти зупинилася на рівні 0,00002822 долара, за даними CoinMarketCap. Також зросла ціна й іншої криптовалюти-мема Floki Inu.



Стрімкий ріст Shiba Inu / Графік CoinMarketCap

Що відомо про Shiba Inu Криптовалюту заснував анонім під псевдонімом "Рьоші" у серпні 2021 року. За основу стала криптовалюта Dogecoin. А для назви взяли японську породу мисливських собак.

Цікаво, що у червні Ілон Маск повідомив, що планує взяти собаку цієї породи та назвати її "Флокі". Після цього з'явилася така криптовалюта. І коли Маск і справді виконав свою обіцянку та завів цуценя Флокі, криптовалюта Shiba Floki злетіла на 1300% в ціні.



Цуценя Ілона Маска / Фото з твітеру Ілона Маска