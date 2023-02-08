Одна з головних причин такого кроку – початок великого розпродажу після серії потужних землетрусів у Туреччині. Трагедія сталася 6 лютого 2023 року та забрала життя тисяч людей.

Зверніть увагу Акції Alibaba просіли після неочікуваної спекуляції: варіанти капіталізації для інвесторів

Торги на біржі у Туреччини призупинили вперше за 24 роки

Основний Індекс Borsa, який включає акції 100 найбільших компаній за капіталізацією на ринку, також наближався до найгіршого тижневого результату з 2008 року, коли світ сколихнула глобальна фінансова криза.

Згідно з офіційною заявою, на фондовому ринку вирішили призупинити продаж акцій, ф'ючерсів та опціонів. Наразі невідомо, коли робота повернеться до звичного режиму.

Під час подібних катастроф призупинення торгів на фондовому ринку – це краще рішення для захисту інвесторів,

– заявили у компанії Marmara Capital.

Додамо, що першою реакцією фінансових ринків на землетруси були серйозні обвали. Це стосується і динаміки на фондовій біржі, і турецької ліри. Валюта обвалилася до нового мінімуму.

Схожа ситуація була у 1999 році, коли через землетрус спровокував паніку серед трейдерів. Тоді торги на біржі призупинили на тиждень.