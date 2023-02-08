Одна из главных причин такого шага – начало крупных распродаж после серии мощных землетрясений в Турции. Трагедия произошла 6 февраля В 2023 году унесла жизни тысяч человек.

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Торги на бирже в Турции приостановили впервые за 24 года

Основной Индекс Borsa, включающий акции 100 крупнейших компаний по капитализации на рынке, также приближался к худшему недельному результату с 2008 года, когда мир потряс глобальный финансовый кризис.

Согласно официальному заявлению, на фондовом рынке решили приостановить продажу акций, фьючерсов и опционов. Пока неизвестно, когда работа вернется в привычный режим.

Во время подобных катастроф приостановка торгов на фондовом рынке – это лучшее решение для защиты инвесторов,

– заявили в компании Marmara Capital.

Добавим, что первой реакцией финансовых рынков на землетрясения были серьезные обвалы. Это касается и динамики на фондовой бирже и турецкой лиры. Валюта обрушилась до нового минимума.

Похожая ситуация была в 1999 году, когда из-за землетрясения спровоцировало панику среди трейдеров. Тогда торги на бирже были приостановлены на неделю.