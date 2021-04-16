Туреччина заборонила проведення операцій з криптовалютами: як відреагував біткойн

Центральний банк Туреччини заборонив використовувати цифрові валюти у країні. Коли заборона стане чинною, та як вона вплинула на вартість біткойна – читайте далі.

Постачальники платіжних сервісів не зможуть будувати в Туреччині бізнес-моделі з використанням цифрових валют ні прямо, ні побічно. Рішення набуде чинності 30 квітня.

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Передумови

Останнім часом у Туреччині значно виріс попит на криптовалюти. Це відбувалося на фоні стрімкого падіння турецької ліри та зростання інфляції. Відомо, що у березні інфляція пішла вгору більше, ніж на 16%.

У турецькому центробанку вважають, що транзакції з використання цифрових аналогів грошей можуть стати причиною "непоправних збитків" для осіб, які їх проводять. Варто зауважити, що дія останнього рішення регулятора не поширюється на функціонування бірж для майнінгу криптовалют.

За даними дослідження Chainalysis, з 24 березня об'єм торгівлі криптовалют у Туреччині досягнув 218 мільярдів лір, у доларовому еквіваленті – 27 мільярдів доларів. За аналогічний період у 2020 році цей показник дорівнював лише 7 мільярдам лір.

Цікаво, що пік продажу цифрових валют припав на перші дні після звільнення глави центрального банку Туреччини. Йдеться про 23 мільярди лір.

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Курс біткойна

Після появи новини про заборону використання криптовалют на території Туреччини вартість біткойна почала падати. Нагадаємо, що в середині квітня курс біткойна оновив свій історичний максимум. Ціна, однієї з найвідоміших цифрових валют світу, сягнула позначки у 63 тисячі доларів.

Проте, протягом минулих 24 годин котирування біткойна почали падати. У результаті криптовалюта подешевшала майже на 3%.

Біткойн дешевшає на фоні заборони криптовалют в Туреччині / Інфографіка TradingView

Наразі невідомо, як заборона регулятора вплине на бізнес у Туреччині. Оскільки, на цьому тижні автомобільний гігант Royal Motors, який займається дистриб'юцією автомобілів Rolls-Royce та Lotus у Туреччині, повідомив, що починає приймати платежі у криптовалютах.