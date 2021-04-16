Центральный банк Турции запретил использовать цифровые валюты в стране. Когда запрет вступит в силу, и как она повлияет на стоимость биткоинов – читайте дальше.

Поставщики платежных сервисов не смогут строить в Турции бизнес-модели с использованием цифровых валют ни прямо, ни косвенно. Решение вступит в силу 30 апреля.

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Предпосылки

В последнее время в Турции значительно вырос спрос на криптовалюты. Это происходило на фоне стремительного падения турецкой лиры и роста инфляции. Известно, что в марте инфляция пошла вверх более, чем на 16% .

В турецком центробанке считают, что транзакции с использованием цифровых аналогов денег могут стать причиной "непоправимого ущерба" для лиц, которые их проводят. Стоит заметить, что действие последнего решения регулятора не распространяется на функционирование бирж для майнинга криптовалют.

По данным исследования Chainalysis , с 24 марта объем торговли криптовалют в Турции достиг 218 миллиардов лир, в долларовом эквиваленте – 27 миллиардов долларов. За аналогичный период в 2020 году этот показатель равнялся лишь 7 миллиардам лир.

Интересно, что пик продаж цифровых валют пришелся на первые дни после увольнения главы центрального банка Турции. Речь идет о 23 млрд лир.

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Курс биткоина

После появления новости о запрете использования криптовалют на территории Турции стоимость биткоина начала падать. Напомним, что в середине апреля курс биткоина обновил свой исторический максимум . Цена, одной из самых известных цифровых валют мира, достигла отметки в 63 тысячи долларов.

Однако, в течение прошлых 24 часов котировки биткоина начали падать. В результате криптовалюта подешевела почти на 3%.

Биткоин дешевеет на фоне запрета криптовалют в Турции / Инфографика TradingView

Пока неизвестно, как запрет регулятора повлияет на бизнес в Турции. Поскольку на этой неделе автомобильный гигант Royal Motors, который занимается дистрибуцией автомобилей Rolls-Royce и Lotus в Турции, сообщил, что начинает принимать платежи в криптовалютах.