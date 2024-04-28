Туреччина веде важливі переговори з ExxonMobil: до чого тут Росія

Туреччина – це один із ключових імпортерів природного газу з Росії. Саме через це офіційна Анкара почала важливі переговори з енергетичним гігантом у США.

Туреччина веде переговори з американською компанією ExxonMobil про купівлю зрідженого природного газу (далі ЗПГ). Йдеться про угоду на мільярди доларів.

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Туреччина веде переговори з ExxonMobil

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що вони мають на меті створити "новий портфель постачання". Одна із головних цілей – зменшити залежність країни від будь-якого одного партнера.

Туреччина також прагне диверсифікувати постачання сировини до того, як низка довгострокових контрактів із Росією закінчаться уже у 2025 році, тоді як контракти з Іраном – у 2026 році.

Варто додати, що наразі на Росію припадає близько 40% турецького споживання зрідженого природного газу. Крім того, Росія – це ключовий експортер нафти до Туреччини.

На початку березня нафтовий термінал у місті Дьортьол, який розташований на південному узбережжі Туреччини, повідомив про відмову від російської нафти

Що відомо про умови угоди

. Усе через побоювання потрапити під санкції. Нагадаємо, що на початку 2024 року повідомляли, що порт Дьортьол був важливим етапом для транспортування російської нафти до різних країн Європи.

Чиновник додав, що Туреччина зможе отримувати до 2,5 мільйона тонн зрідженого природного газу на рік у рамках довгострокової угоди, яку обговорюють з ExxonMobil. Байрактар зауважив, що угода між сторонами може тривати протягом десятиліть.

За даними Financial Times, вище згаданих обсягів ЗПГ може вистачити орієнтовно на 7% споживання у Туреччині за попередній рік. Переговори щодо комерційних умов все ще тривають. Проте 2,5 мільйона тонн ЗПГ для Туреччини на сьогодні оцінюють у приблизно 1,1 мільярда доларів.

Туреччина зверталася й до інших американських виробників природного газу з метою налагодження співпраці та укладання контрактів на постачання зрідженого природного газу.