Наскільки зросла кількість готівки

Станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу зафіксовано 780,3 мільярда гривень. З початку року цей показник зріс на понад 2,1%.

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Тобто з січня, кількість готівкової валюти збільшилась на 16 мільярдів гривень. При цьому, загалом у форматі готівки зафіксовано 2,7 мільярда банкнот, на суму – 773,2 мільярда гривень.

Ще 7 мільярдів гривень українці мають копійками. Зараз у кишенях громадян перебуває орієнтовно 14,6 мільярда монет.

Відповідно до даних на 1 квітня, на одного українця припадає 66 банкнот і 179 монет (обігових та розмінних).

Яка купюра найпоширеніша

Зараз найпоширеніші в обігу купюри, які мають номінал 500 гривень. А от найпопулярнішою монетою є 10 копійок, її загальна кількість така:

28,3% від загальної кількості;

28,1% – в обігу.

При цьому, найменш поширеною купюрою в обігу стала – 50 гривень, монетою – 10 гривень. За I квартал 2024 року найбільший приріст – на майже 10%, відбувся для: