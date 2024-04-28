Турция ведет важные переговоры с ExxonMobil: при чем здесь Россия

Турция – один из ключевых импортеров природного газа из России. Именно поэтому официальная Анкара начала важные переговоры с энергетическим гигантом в США.

Турция ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil о покупке сжиженного природного газа (далее СПГ). Речь идет о сделке на миллиарды долларов.

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Турция ведет переговоры с ExxonMobil

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что они имеют целью создать "новый портфель поставки". Одна из главных целей– уменьшить зависимость страны от любого партнера.

Турция также стремится диверсифицировать поставки сырья до этого, как ряд долгосрочных контрактов с Россией истекут уже в 2025 году, тогда как контракты с Ираном– в 2026 году.

Следует добавить, что в настоящее время на Россию приходится около 40% турецкого потребления сжиженного природного газа. Кроме того, Россия– это ключевой экспортер нефти в Турцию.

Что известно об условиях сделки

для транспортировки российской нефти в разные страны Европы.

Чиновник добавил, что Турция сможет получать до 2, 5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год в рамках долгосрочного соглашения, которую обсуждают с ExxonMobil. Байрактор заметил, что соглашение между сторонами может продолжаться в течение десятилетий.

По данным Financial Times, вышеупомянутых объемов СПГ может хватить ориентировочно на 7% потребления в Турции за предыдущий год. Переговоры по коммерческим условиям все еще продолжаются. Однако 2, 5 миллиона тонн СПГ для Турции на сегодняшний день оценивают в примерно 1, 1 миллиард долларов.

Турция обращалась и к другим американским производителям природного газа с целью налаживания сотрудничества и заключения контрактов на поставку сжиженного природного газа.