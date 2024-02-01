Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нафтоналивний термінал у місті Дьортьол, що на узбережжі Середземного моря, став важливим пунктом для транспортування російської нафти до країн Європи. Це один зі шляхів для обходу західних санкцій.

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Туреччина допомагає Росії обходити нафтові санкції

Аналітики компанії Kpler виявили, що за останні два роки обсяги постачання російської нафти різко зросли. Саме на Росію припало 90% сировини, яка проходила через термінал морем у період з січня по листопад у 2023 році – 9,2 мільйона барелів з 10,5 мільйона барелів. Це істотна зміна, якщо порівнювати з даними за попередні роки:

У 2021 році обсяги російської нафти у турецькому терміналі складала 584 тисячі барелів;

У 2022 році цей показник становив 3,7 мільйона барелів нафти.

Водночас у 2021 році обсяг прийнятої терміналом продукції з Росії склав 38% від усіх морських вантажів, а роком пізніше – 67%, вказують аналітики.

До теми! Турецька сторона також відреагувала. Власником термінала є стамбульська компанія Global Terminal Services й вона оприлюднила інші дані. Зокрема, компанія посилається на дані митного управління Туреччини, згідно з якими частка російської продукції склала 20% "сукупної вантажної активності" терміналу у 2022 році та 10% – у 2023 році.

Розбіжності у даних прокоментував аналітик Kpler, який вказав, що деякі країни просто надають терміналу неправдиву інформацію турецькій митниці щодо країни походження сировини. Також наголошують, що за рухом танкерів, які транспортують нафту, від порту навантаження до порту доставки, тож сумнівів щодо джерела постачання щодо цього питання виникати не може.

Повідомляють, що у 2022 році до країн ЄС надійшло приблизно 53% російської нафти з порушенням санкційних обмежень, а у 2023 році цей показник злетів до 85%. Підсанкційна сировина в основному прямує до Греції, Бельгії та Нідерландів.