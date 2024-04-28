Туреччина веде переговори з американською компанією ExxonMobil про купівлю зрідженого природного газу (далі ЗПГ). Йдеться про угоду на мільярди доларів.
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Туреччина веде переговори з ExxonMobil
Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що вони мають на меті створити "новий портфель постачання". Одна із головних цілей – зменшити залежність країни від будь-якого одного партнера.
Туреччина також прагне диверсифікувати постачання сировини до того, як низка довгострокових контрактів із Росією закінчаться уже у 2025 році, тоді як контракти з Іраном – у 2026 році.
Варто додати, що наразі на Росію припадає близько 40% турецького споживання зрідженого природного газу. Крім того, Росія – це ключовий експортер нафти до Туреччини.
Що відомо про умови угоди
Чиновник додав, що Туреччина зможе отримувати до 2,5 мільйона тонн зрідженого природного газу на рік у рамках довгострокової угоди, яку обговорюють з ExxonMobil. Байрактар зауважив, що угода між сторонами може тривати протягом десятиліть.
За даними Financial Times, вище згаданих обсягів ЗПГ може вистачити орієнтовно на 7% споживання у Туреччині за попередній рік. Переговори щодо комерційних умов все ще тривають. Проте 2,5 мільйона тонн ЗПГ для Туреччини на сьогодні оцінюють у приблизно 1,1 мільярда доларів.
Туреччина зверталася й до інших американських виробників природного газу з метою налагодження співпраці та укладання контрактів на постачання зрідженого природного газу.