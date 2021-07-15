Засновник соцмережі отримав пропозицію від Yahoo у 2006 році. Члени правління компанії тоді заявили, що Цукерберг може покинути Facebook, взявши 500 мільйонів доларів.

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Чому Цукерберг не продав Facebook

Цукерберг ухвалив остаточне рішення через місяць після заяви Yahoo. Мільярдер поділився ним з американським венчурним капіталістом Джеймсом Брайєром та членом правління Facebook Пітером Тільом. Підприємець заявив, що не знає, що робити з цими грошима та швидше за все створить нову соціальну мережу. Крім того, він додав, що Facebook має набагато більший потенціал.

Yahoo Це американська корпорація, яка спеціалізується на Інтернет-службах. Компанія була заснована випускниками Стенфордського університету Джеррі Янгом та Девідом Файлом в січні 1994 року.

У період з 2004 по 2007 рік чимало компаній хотіли придбати Facebook. Зокрема, йдеться про:

Friendster,

Google,

Viacom,

Myspace,

News Corp.

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Проте, найщедрішу пропозицію запропонувала Yahoo у червні 2006 року. Автори книги зазначили, що після відмови Цукерберга багато працівників пішли з компанії, оскільки вважали, що йому варто було прийняти цю пропозицію. Згідно з книгою, вся команда менеджерів звільнилася у знак протесту.

Болючим було не відхилення пропозиції. Річ у тому, що після цього багато працівників компаній пішли, тому що не вірили в те, що ми робимо,

– прокоментував Цукерберг відмову від угоди з Yahoo.

За даними Market Watch, зараз ринкова капіталізація Facebook становить 998 мільярдів доларів. Акції компанії торгуються на біржі за ціною 347 доларів за кожну. Особисті статки Цукерберга Forbes оцінює у 125,2 мільярда доларів. Він закриває п'ятірку найбагатших людей світу.

Актуальна вартість акцій Facebook на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance

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