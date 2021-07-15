Основатель соцсети получил предложение от Yahoo в 2006 году. Члены правления компании тогда заявили, что Цукерберг может покинуть Facebook, взяв 500 миллионов долларов.

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Почему Цукерберг не продал Facebook

Цукерберг принял окончательное решение через месяц после заявления Yahoo. Миллиардер поделился им с американским венчурным капиталистом Джеймсом Брайером и членом правления Facebook Питером Тилем. Предприниматель заявил, что не знает, что делать с этими деньгами и скорее всего создаст новую социальную сеть. Кроме того, он добавил, что Facebook имеет гораздо больший потенциал.

Yahoo Это американская корпорация, специализирующаяся на Интернет-службах. Компания была основана выпускниками Стэнфордского университета Джерри Янгом и Дэвидом Файлом в январе 1994 года.

В период с 2004 по 2007 год многие компании хотели приобрести Facebook. В частности, речь идет о:

Friendster,

Google,

Viacom,

Мое пространство,

News Corp.

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Однако, самое щедрое предложение поступило от Yahoo в июне 2006 года. Авторы книги отметили, что после отказа Цукерберга многие работники ушли из компании, поскольку считали, что ему следовало принять его. Согласно книге, вся команда менеджеров уволилась в знак протеста.

Болезненным было не отклонение предложения. Дело в том, что после этого многие работники компании ушли, потому что не верили в то, что мы делаем,

– прокомментировал Цукерберг отказ от сделки с Yahoo.

По данным Market Watch, сейчас рыночная капитализация Facebook составляет 998 миллиардов долларов. Акции компании торгуются на бирже по цене 347 долларов за каждую. Личное состояние Цукерберга Forbes оценивает в 125,2 миллиарда долларов. Он закрывает пятерку самых богатых людей мира.

Актуальная стоимость акций Facebook на бирже / Инфографика Yahoo! Finance