Новий удар по Кремлю: Європа ухвалила важливе рішення
- ЄС ухвалив рішення про зміну цінової стелі на російську нафту до 44,10 доларів за барель, що набере чинності з 1 лютого 2026 року.
- Новий механізм ЄС гарантує максимальну ціну, нижчу на 15% за середню ринкову вартість еталонної марки Urals.
ЄС ухвалив рішення про зміну цінової стелі на нафту. Тепер вона складатиме – 44,10 доларів за барель. Зміни наберуть чинності лише з 1 лютого 2026 року.
Чому коригується ціна на російську нафту?
Наразі ЄС коригує ціну на російську нафту, завдяки спеціальному механізму адаптації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду Євросоюзу.
Читайте також На цей раз усе через США: як змінились ціни на дорогоцінні метали сьогодні
Сьогодні вперше буде застосовано новий автоматичний та динамічний механізм адаптації цін на російську сиру нафту в рамках обмеження цін на нафту. Починаючи з 15 січня, старі контракти, укладені за попереднім обмеженням цін, можуть бути виконані протягом 90 днів,
– наголошує Рада ЄС.
Зауважимо, що новий механізм ЄС гарантує:
- максимальну ціну нижчу на 15% за середню ринкову вартість марки Urals за попередній звітний період;
- тобто, за останні – 22 тижні.
Зараз ЄС планує переглядати price cap, тобто, вартість нафти кожні 6 місяців. Проте можуть виникнути і позачергові зміни. Наприклад, якщо:
- це буде виправдано розвитком подій на світовому нафтовому ринку;
- або ж внаслідок інших непередбачуваних обставин.
ЄС підтримала Велика Британія. Ця країна також приєдналася до нових вимог price cap.
Контракти на нафту, укладені за попередньою стелею в 47,6 долара за барель до 23:01 31 січня 2026 року, потрапляють у період згортання; ці контракти можуть бути виконані за умови, що нафту буде відвантажено в порту призначення до 22:59 16 квітня 2026 року,
– повідомляється на сайті уряду Великої Британії.
Як змінювалась цінова стеля на російську нафту раніше?
Ще у грудні 2022 року була встановлена цінова стеля на російську нафту. Тоді вона складала – 60 доларів за барель. Ці зміни затвердили країни-члени ЄС і G7.
Уже 3 вересня 2025 року ЄС відкоригував цінову стелю. Її було знижено до 47,6 долара за барель. Ця зміна відбувалася в рамках 18-го пакета антиросійських санкцій.
Важливо! Раніше стало відомо, що ЄС відклав зниження стелі цін на нафту з Росії до 45 доларів за барель саме через війну між Ізраїлем та Іраном.