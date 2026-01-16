Новий удар по Кремлю: Європа ухвалила важливе рішення

ЄС ухвалив рішення про зміну цінової стелі на нафту. Тепер вона складатиме – 44,10 доларів за барель. Зміни наберуть чинності лише з 1 лютого 2026 року.

Чому коригується ціна на російську нафту?

Наразі ЄС коригує ціну на російську нафту, завдяки спеціальному механізму адаптації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Раду Євросоюзу.

Сьогодні вперше буде застосовано новий автоматичний та динамічний механізм адаптації цін на російську сиру нафту в рамках обмеження цін на нафту. Починаючи з 15 січня, старі контракти, укладені за попереднім обмеженням цін, можуть бути виконані протягом 90 днів,

– наголошує Рада ЄС.

Зауважимо, що новий механізм ЄС гарантує:

максимальну ціну нижчу на 15% за середню ринкову вартість марки Urals за попередній звітний період;

тобто, за останні – 22 тижні.

Зараз ЄС планує переглядати price cap, тобто, вартість нафти кожні 6 місяців. Проте можуть виникнути і позачергові зміни. Наприклад, якщо:

це буде виправдано розвитком подій на світовому нафтовому ринку;

або ж внаслідок інших непередбачуваних обставин.

ЄС підтримала Велика Британія. Ця країна також приєдналася до нових вимог price cap.

Контракти на нафту, укладені за попередньою стелею в 47,6 долара за барель до 23:01 31 січня 2026 року, потрапляють у період згортання; ці контракти можуть бути виконані за умови, що нафту буде відвантажено в порту призначення до 22:59 16 квітня 2026 року,

– повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Як змінювалась цінова стеля на російську нафту раніше?

Ще у грудні 2022 року була встановлена цінова стеля на російську нафту. Тоді вона складала – 60 доларів за барель. Ці зміни затвердили країни-члени ЄС і G7.

Уже 3 вересня 2025 року ЄС відкоригував цінову стелю. Її було знижено до 47,6 долара за барель. Ця зміна відбувалася в рамках 18-го пакета антиросійських санкцій.

Важливо! Раніше стало відомо, що ЄС відклав зниження стелі цін на нафту з Росії до 45 доларів за барель саме через війну між Ізраїлем та Іраном.