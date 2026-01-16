Новый удар по Кремлю: Европа приняла важное решение

ЕС принял решение об изменении ценового потолка на нефть. Теперь он будет составлять – 44,10 долларов за баррель. Изменения вступят в силу только с 1 февраля 2026 года.

Почему корректируется цена на российскую нефть?

Сейчас ЕС корректирует цену на российскую нефть, благодаря специальному механизму адаптации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Совет Евросоюза.

Читайте также На этот раз все из-за США: как изменились цены на драгоценные металлы сегодня

Сегодня впервые будет применен новый автоматический и динамический механизм адаптации цен на российскую сырую нефть в рамках ограничения цен на нефть. Начиная с 15 января, старые контракты, заключенные по предварительному ограничению цен, могут быть выполнены в течение 90 дней,

– отмечает Совет ЕС.

Заметим, что новый механизм ЕС гарантирует:

максимальную цену ниже на 15% средней рыночной стоимости марки Urals за предыдущий отчетный период;

то есть, за последние – 22 недели.

Сейчас ЕС планирует пересматривать price cap, то есть, стоимость нефти каждые 6 месяцев. Однако могут возникнуть и внеочередные изменения. Например, если:

это будет оправдано развитием событий на мировом нефтяном рынке;

или же вследствие других непредвиденных обстоятельств.

ЕС поддержала и Великобритания. Эта страна также присоединилась к новым требованиям price cap.

Контракты на нефть, заключены по предварительному потолку в 47,6 доллара за баррель до 23:01 31 января 2026 года, попадают в период свертывания; эти контракты могут быть выполнены при условии, что нефть будет отгружена в порту назначения до 22:59 16 апреля 2026 года,

– сообщается на сайте правительства Великобритании.

Как менялся ценовой потолок на российскую нефть раньше?

Еще в декабре 2022 года был установлен ценовой потолок на российскую нефть. Тогда он составлял – 60 долларов за баррель. Эти изменения утвердили страны-члены ЕС и G7.

Уже 3 сентября 2025 года ЕС откорректировал ценовой потолок. Он был снижен до 47,6 долларов за баррель. Это изменение происходило в рамках 18-го пакета антироссийских санкций.

Важно! Ранее стало известно, что ЕС отложил снижение потолка цен на нефть из России до 45 долларов за баррель именно из-за войны между Израилем и Ираном.