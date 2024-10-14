Як змінилася ціна золота, срібла та міді за тиждень

Золото завершило черговий тиждень на ринку з ціною на рівні 2656,99 долара за унцію. Загалом з початку року дорогоцінний метал подорожчав на понад 28%. Востаннє історичний максимум золото фіксувало у вересні, досягнувши 2685,49 долара за унцію, інформує Trading Economics.

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Очікують, що до кінця кварталу золото буде торгуватися на рівні 2679,92 долара за унцію. Тоді як у річному розрахунку прогнозують, що вартість золота зросте до 2775,81 долара за унцію.

Срібло завершило з ціною на рівні 31,55 долара за унцію, згідно з даними Markets Insider. Проте варто нагадати, що всього кілька тижнів тому вартість металу злетіла до пікового рівня за 12 років.

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В останні два дні тижня мідь дорожчала на тлі новин про економічні стимули в Китаї, який є найбільшим споживачем металу. Зокрема, у п'ятницю, метал зріс в ціні до 4,4 долара за фунт (0,45 кілограма). Водночас тонна міді на кінець тижня коштувала 9791,50 долара, повідомляє LME.

Як змінилася вартість металів за 5 днів, згідно з даними MarketWatch