Какие цены на золото?

Золото продолжает расти на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США. Поводом стало выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, где он допустил возможность корректировки монетарной политики уже в сентябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник, 25 августа, цена золота в слитках достигла около 3 367 долларов за унцию после роста на 1,1%. Спотовая цена золота составляет 3 367,79 доллара за унцию.

Важно! Более низкие ставки традиционно усиливают привлекательность золота, поскольку оно не приносит процентного дохода. По данным аналитиков вероятность снижения ставки ФРС в сентябре оценивается выше 85%, однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.

В отличие от прошлогоднего выступления, заявления Пауэлла не стали прямым сигналом для рынков, а лишь подчеркнули сложность текущей ситуации для регулятора.

Аналитик Pepperstone Ахмад Ассири отмечает, что краткосрочный баланс сместился в пользу золота.

Дополнительные признаки ослабления рынка труда будут усиливать аргументы за дальнейшее смягчение политики и стимулировать спрос на металл,

– добавил эксперт.

С начала года золото подорожало более чем на четверть, при этом основной рост пришелся на первые месяцы, чему способствовали геополитическая напряженность, торговые споры и активные покупки центробанков. UBS Asset Management и ряд других аналитиков прогнозируют сохранение восходящего тренда.

Какие цены на золото в Украине?

В понедельник, 25 августа, Национальный банк Украины установил следующие цены на золото в Украине: