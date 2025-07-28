Ціни на золото змінились: як дорогоцінний метал відреагував на угоду США та ЄС

Світові ціни на золото стабілізувалися. Зростання обмежувалося поліпшенням настроїв до ризику після укладення торговельної угоди між США і Європейським союзом.

Які ціни на золото?

У понеділок, 28 липня, спотова ціна на золото залишалася на рівні 3 336,75 долара за унцію, після того, як раніше досягла найнижчого значення з 17 липня. Ф'ючерси на золото в США також не змінилися – 3 336,30 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У неділю в Шотландії США і ЄС уклали рамкову торговельну угоду, що передбачає 15-відсоткове імпортне мито на більшість європейських товарів. Це вдвічі менше від ставки, яка загрожувала раніше.

Чому знижуються ціни на золото?

Інвестори стали більш схильні до ризику: європейські фондові індекси зросли до чотиримісячного максимуму на тлі підйому акцій автовиробників і фармацевтичних компаній.

Паралельно з цим на понеділок у Стокгольмі заплановані торговельні переговори між США і Китаєм про продовження 90-денного тарифного перемир'я.

Зараз на ринок золота впливають два врівноважуючих фактори. Торгова угода між США і ЄС знижує попит на захисні активи. Однак при цьому угода знімає частину невизначеності навколо інфляції, що в перспективі дозволяє ФРС знизити процентні ставки. А це зазвичай підтримує золото,

– зазначив аналітик з сировинних товарів UBS Джованні Стауново.

За підсумками дводенного засідання, яке завершиться в середу, ФРС США, як очікується, збереже ключову ставку в діапазоні 4,25–4,50%. При цьому ринки продовжують закладати в ціни ймовірність зниження ставки вже у вересні.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?

Спотова ціна на срібло зросла на 0,3%, досягнувши 38,23 долара за унцію. Платина залишилася на рівні 1 402,48 долара, а паладій подорожчав на 2%, до 1 244,73 долара за унцію.