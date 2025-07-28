Яку угоду підписали США та ЄС?

У неділю, 27 липня, США та Європейський союз підписали рамкову угоду, що передбачає 15-відсоткове імпортне мито на більшість європейських товарів. Це вдвічі менше раніше озвученої ставки, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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15-відсоткове мито на європейські товари, обов'язкові закупівлі енергоносіїв і військової техніки з США і відсутність відповідних заходів з боку Європи – це не переговори, а справжнє мистецтво угоди. Це велика перемога для Сполучених Штатів.

– заявив старший стратег з процентних ставок в регіоні АТР з TD Securities Прашант Ньюнаха.

Як ринки відреагували на угоду між США та ЄС?

Європейські ф'ючерси підскочили більш ніж на 1%, ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,5%, на Nasdaq – на 0,6%. Євро зміцнився щодо всіх основних валют – долара, фунта стерлінгів і японської єни.

Слід зберігати обережність. Багато позитивних факторів вже враховані в цінах,

– прокоментував зростання апетиту до ризику на ринку валютний стратег Bank of Singapore Сім Мо Сіонг.

Індекс MSCI, що охоплює акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону, за винятком Японії, зріс на 0,32%, трохи не дотягнувши до майже чотирирічного максимуму, зафіксованого минулого тижня.

Примітно! Японський Nikkei, навпаки, знизився на 1% після досягнення річного піка.

Хоча базове мито в 15% все ще може сприйматися європейцями як завищене – з огляду на надії на угоду за принципом "нуль на нуль" – воно значно м'якше за колишню загрозу в 30%.

Тепер вдалося усунути серйозний зовнішній ризик. Ринки інтерпретують це як сигнал повернення стабільності та передбачуваності в торговельну політику. Затримка в переговорах з Китаєм вкладається в цю ж логіку: адміністрація віддає перевагу керованій дипломатії відкритої конфронтації.

– зазначив голова інвестиційного відділу Lucerne Asset Management Марк Велан.

Китайський індекс CSI300 перейшов до зниження, в той час, як гонконзький Hang Seng додав 0,5%.

Австралійський долар, який традиційно вважається індикатором схильності до ризику, торгувався на рівні 0,65 долара – поруч з восьмимісячним максимумом, зафіксованим минулого тижня.

Як відреагували ціни на енергоносії та золото?

Після підписання американо-європейської угоди на сировинних ринках ціни на нафту підросли. Ф'ючерси на Brent і американську нафту WTI додали по 0,5%.

Золото, навпаки, подешевшало до мінімального рівня за останні два тижні – інвестори скорочують попит на традиційні "тихі гавані" на тлі зниження глобальних ризиків.

Які прогнози для ринків?

На цьому тижні інвестори будуть пильно стежити за засіданнями ФРС США і Банку Японії, а також фінансовими результатами технологічних гігантів з великою капіталізацією – Apple, Microsoft і Amazon.

Хоча в цілому очікується, що ФРС і Банк Японії збережуть ставки без змін, коментарі їх представників відіграватимуть ключову роль при оцінці майбутньої динаміки ставок.

Важливо! Напруженість між Білим домом і Федеральною резервною системою наростає: Трамп продовжує критикувати главу ФРС Джерома Пауелла за відмову знижувати процентну ставку.