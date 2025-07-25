Які ціни на золото?

У п'ятницю, 25 липня, вартість золота в злитках опустилася до приблизно 3 358 доларів за унцію. Зростання прибутковості казначейських облігацій чинило тиск на золото, яке не приносить відсотків, а ставки на зниження ключової ставки ФРС були помірно знижені, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Оновлені ціни на золото в Україні: скільки коштує дорогоцінний метал у липні

Що відбувається з цінами на золото?

Курс долара зміцнився після заяви президента США Дональда Трампа про те, що звільнення глави ФРС Джерома Пауелла не є необхідним. Це дещо знизило занепокоєння щодо незалежності центрального банку.

Важливо! Зростання долара робить золото дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

На тлі геополітичної напруженості, викликаної агресивною торговою політикою Трампа, війною в Україні та конфліктами на Близькому Сході, з початку року ціна на золото зросла більш ніж на 25%.

Однак в останні місяці дорогоцінний метал торгується у вузькому діапазоні, а інвестори стали активніше переходити до ризикових активів, чому сприяв прогрес у торгових переговорах із США.