Які ціни на золото?

У п'ятницю, 15 серпня, вартість золотих злитків склала близько 3 340 долара за унцію, після того, як на попередній сесії впала на 0,6%. Падіння відбулось на тлі публікації звіту, який показав максимальне за останні три роки зростання оптових цін у США в липні, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Після виходу даних прибутковість держоблігацій і курс долара США зросли. Це своєю чергою чинило тиск на золото, яке не приносить процентного доходу й оцінюється в американській валюті.

Чому впали ціни на золото?

Трейдери також стежать за самітом президентів США і Росії, який може вплинути на інтерес до офшорних активів. Дональд Трамп попередив, що вживе "дуже серйозних заходів", якщо Володимир Путін відмовиться від угоди про припинення вогню в Україні.

Примітно! З початку року золото подорожчало більш ніж на 25%, причому основна частина зростання припала на перші чотири місяці. Підвищенню цін сприяли загострення геополітичної та торговельної напруженості, що посилило попит на захисні активи, а також покупки з боку центральних банків.

Минулого тижня невизначеність щодо того, чи будуть золоті злитки обкладатися американськими митами, викликала різке зростання премії на ф'ючерси в Нью-Йорку в порівнянні зі спотовою ціною в Лондоні.

У понеділок, 11 серпня, Трамп заявив, що мито не буде введено, що скоротило розрив між двома ринками, проте офіційних роз'яснень поки немає.