В Україні та світі падають ціни на золото: скільки коштує дорогоцінний метал

Золото падає в ціні після невпинного зростання на світових ринках. Далі розповідаємо про останні коливання цін на золото в Україні та світі.

Ціни на золото

Станом на 11 листопада 2024 року середня вартість золота в банках України коливається на рівні 3663,75 гривні за грам (купівля) – 4797,50 гривні за грам (продаж). Ціни на золото демонструють від'ємну динаміку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Finance.ua.

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НБУ встановив такі закупівельні ціни на золота на сьогодні:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) коштує 3 539,45 гривні за грам;

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості торгується на рівні 3 528,83 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, наразі коштує 3 504,06 гривні за грам.

До теми! В Україні в банках кожен може купити золоті злитки. Цю послугу надають відразу декілька банків. На офіційних сайтах кредиторів можна знайти усі необхідні дані про вартість, вагу дорогоцінного металу тощо.

На момент створення цього матеріалу, золото торгується на ринку з ціною на рівні 2619 доларів за тройську унцію. Дорогоцінний метал подешевшав на 2,81%, згідно з даними MarketWatch. За 5 днів золото впало в ціні на 4,62%. Тоді як з початку року ціна золота зросла на 26,41%.