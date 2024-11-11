В Украине и мире падают цены на золото: сколько стоит драгоценный металл

Золото падает в цене после неустанного роста на мировых рынках. Далее рассказываем о последних колебаниях цен на золото в Украине и мире.

Цены на золото

По состоянию на 11 ноября 2024 года средняя стоимость золота в банках Украины колеблется на уровне 3663,75 гривны за грамм (покупка) – 4797,50 гривны за грамм (продажа). Цены на золото демонстрируют отрицательную динамику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Finance.ua.

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НБУ установил следующие закупочные цены на золото на сегодня:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) стоит 3 539,45 гривны за грамм;

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества торгуется на уровне 3 528,83 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, сейчас стоит 3 504,06 гривны за грамм.

К теме! В Украине в банках каждый может купить золотые слитки. Эту услугу предоставляют сразу несколько банков. На официальных сайтах кредиторов можно найти все необходимые данные о стоимости, вес драгоценного металла и тому подобное.

На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке с ценой на уровне 2619 долларов за тройскую унцию. Драгоценный металл подешевел на 2,81%, согласно данным MarketWatch. За 5 дней золото упало в цене на 4,62%. Тогда как с начала года цена золота выросла на 26,41%.