Індія прагне торгувати з Росією в рупіях

За останні три роки обсяги торгівлі між Індією та Росією зросли в 5 разів. Тепер Індія виступає за проведення торгівельних угод в рупіях. Крім того, індійська влада прагне досягти ще двох цілей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Двосторонній товарообіг між Індією та Росії на сьогодні оцінюють 66 мільярдів доларів. Це означає, що мета держав 100 мільярдів доларів до 2030 року виглядає дуже реалістично. Нагадаємо, що Індія – це один із ключових імпортерів російської нафти у світі. Тоді як більшість країн колективного Заходу відмовилися купувати російську сировину після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До теми! Світові інвестори звернули увагу на Індію після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Вони вважають, що цю країну можуть оминути наслідки економічного плану американського політика.

Завдяки торгівлі в рупіях прагнуть зменшити залежність країни від долара США, а також частково ізолювати економіку від глобальних потрясінь. Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив, що взаємні розрахунки в національних валютах мають важливе значення. Відповідну заяву він зробив на індійсько-російському бізнес-форумі, який організували в Мумбаї.