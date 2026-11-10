Золото різко дешевшає: що вдарило по цінах на метал

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Що відомо про ціни на золото

За даними агентства Reuters, падіння спровокували заяви представників Федеральної резервної системи США про ймовірне посилення монетарної політики.

Спотова ціна на дорогоцінний метал впала на 1,5%;

тоді як грудневі ф'ючерси подешевшали на 0,7%.

Ринок відреагував на виступ представника Ради керуючих ФРС Крістофера Воллера, який попередив про можливе підвищення процентних ставок.

Зверніть увагу! Традиційно золото вважається надійним активом для збереження коштів під час інфляції. Однак цей метал не приносить пасивного відсоткового доходу, тому при зростанні ставок за депозитами та державними облігаціями інвестори часто віддають перевагу останнім.

На боці процентних ставок і долара відбувся неприємний розворот. Ставки вже не знижуються так, як раніше– сказав Джованні Стауново, аналітик компанії UBS.

Воллер же наголосив, що американському регулятору варто підвищити вартість запозичень вже наступного місяця. Якщо ж ситуація з інфляцією погіршиться, посадовець не виключає різкого підняття ставки одразу на 0,5 відсоткового пункту.

Після цих слів трейдери майже впевнені у жорсткіших діях ФРС. Інструмент CME FedWatch показує, що ймовірність підвищення ставки у грудні зараз оцінюється у 99%.

Тепер головна увага інвесторів прикута до свіжої статистики щодо споживчої інфляції у США. Економісти прогнозують помірне зростання базового індексу на 0,2% порівняно з попереднім місяцем.

Якщо показник перевищить 0,3%, це може знову посилити побоювання щодо підвищення процентних ставок. Такий результат буде негативним для золота– заявив Нітеш Шах, стратег компанії WisdomTree.

Негативна динаміка зачепила не лише золото, а й інші дорогоцінні активи.

Наприклад, срібло втратило 1,9% вартості.

Тоді як інший метал – платина – подешевшав на 1,1%.

А ціна на паладій знизилася на пів відсотка.

Нагадаємо, що Росія тим часом розпродає золоті запаси. Резерви країни-агресорки скоротилися на понад 6 тонн у вересні. Обсяг впав до мінімуму з кінця 2019 року – до 2,26 тисячі тонн.