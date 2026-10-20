Чому мідь може подешевшати

Напередодні проміжних виборів до Конгресу США невизначеність на ринку міді щодо торгової політики Білого дому посилюється. Інвестори дедалі більше сумніваються, що Вашингтон запровадить обіцяні тарифи на імпорт металу, і це може призвести до різкого падіння цін, повідомляє Bloomberg у вівторок, 20 жовтня.

Річ у тім, що очікування мит спровокувало масове постачання до країни. Трейдери прагнули завезти якомога більше сировини перед набуттям чинності обмежень, через що американські запаси суттєво зросли, а в інших частинах світу – скоротилися.

У вересні на тлі ажіотажу вартість міді на Лондонській біржі металів наблизилася до рекордних 15 тисяч доларів за тонну. Однак тепер відсутність остаточного рішення Трампа викликає побоювання, що ринок втратить один із головних стимулів для зростання. Наприклад, аналітики банку Natixis попереджають про утворення так званої "цінової бульбашки", яка може незабаром луснути. Водночас у Macquarie Group розглядають такі сценарії:

падіння до 10 тисяч доларів за тонну , якщо американська влада все ж відмовиться від мит на імпорт сировини;

, якщо американська влада все ж відмовиться від мит на імпорт сировини; або ж навіть зростання до 18 тисяч доларів за тонну, якщо тарифи оголосять із відтермінуванням набуття чинності, що дозволить трейдерам завезти до США ще більше металу.

Скільки зараз коштує брухт в Україні

Попри коливання світових цін, мідь залишається популярною сировиною і на внутрішньому ринку України. Зокрема, її продовжують приймати на перероблення, однак за чистий метал платять помітно більше, аніж за брухт із домішками.

За інформацією профільного порталу Metalolom.biz, 20 жовтня орієнтовна вартість різних категорій сировини становить:

чиста мідь – 480,91 гривні за кілограм ;

; забруднений метал – 456,87 гривні за кілограм ;

; мідний кабель – орієнтовно 400 гривень за кілограм ;

; мідна стружка – приблизно 424 гривні за кілограм ;

; мідні радіатори – від 338,20 до 356 гривень за кілограм.

Зауважте, що фізичні особи мають право здавати лише побутовий брухт – непридатні речі або їхні частини, які містять чорні чи кольорові метали. Достатньо пред'явити документ, що посвідчує особу, після чого в пункті складуть акт приймання.