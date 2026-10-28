Росія розпродає запаси золота: резерви впали до мінімуму з 2019 року

Чому Москва розпродає зливки

Лише за вересень 2026 року запаси країни-агресорки скоротилися на понад 6 тонн дорогоцінного металу. Тенденція зберігається вже десятий місяць поспіль, і загалом із грудня 2025 року йдеться про втрату близько 62 тонн золота, або 2,7% резервів Центробанку, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

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Тож станом на початок жовтня міжнародні резерви Росії оцінювали в 723,5 мільярда доларів, що на 45,5 мільярда менше за показник початку осені. Водночас доларова вартість самого золота впала з 333,5 до 301,6 мільярда доларів – однак не лише через фізичний розпродаж зливків, а й через зміну ринкових цін.

Прогнози

Річ у тім, що Кремль змушений залазити у власні накопичення через скорочення нафтогазових надходжень. Натомість держвидатки залишаються високими, оскільки фінансування війни проти України потребує постійного вливання коштів.

Цікаво! Для покриття бюджетного дефіциту російський Мінфін продає Центробанку валюту та золото з Фонду національного добробуту, отримуючи натомість рублі. Регулятор опісля проводить відповідні операції на внутрішньому ринку, реалізуючи юані та дорогоцінний метал.

До слова, фінансові можливості Москви суттєво обмежені міжнародними санкціями. Оскільки значна частина іноземних активів російського Центробанку заморожена ще з 2022 року, для поточних витрат влада може використовувати переважно золото, що зберігається всередині країни, та резерви в юанях.

Продаж накопичень дає змогу тимчасово підтримувати бюджетні видатки без негайного збільшення запозичень або скорочення витрат– пояснили в українській розвідці.

Нагадаємо, а от Китай активно нарощує запаси дорогоцінного металу – лише у вересні 2026 року Народний банк країни додав у своє сховище 740 тисяч унцій, продовживши серію безперервних закупівель зливків уже 23-й місяць поспіль.