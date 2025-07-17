Які ціни на золото?

У четвер, 17 липня, спотова ціна на золото знизилася на 0,6%, до 3 324,81 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США подешевшали на 0,9% – до 3 330,40 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп розглядає можливість звільнення Пауелла, що спровокувало зростання цін на золото на 1,6%.

Однак пізніше президент заявив, що не планує цього робити, хоча і не виключив такий крок, розкритикувавши главу ФРС за відмову знижувати процентні ставки.

Зростання цін на золото напередодні було викликано чутками, які згодом не підтвердилися. Як тільки вони розвіялися, ціни пішли вниз,

– зазначив стратег по сировинних ринках компанії WisdomTree Нітеш Шах.

Що впливає на ціни на золото?

Увага інвесторів наразі прикута до виступів представників ФРС, здатних прояснити подальші кроки регулятора.

Цікаво! Індекс долара у четвер додав 0,3% щодо кошика інших валют. На цьому тлі злитки, номіновані в доларах, стали менш доступними для власників інших валют.

Говорячи про торгівлю, Трамп у середу заявив, що США, ймовірно, будуть "дотримуватися букви" угоди з Японією і незабаром можуть укласти торговельну угоду з Індією.

Якщо до 1 серпня ми підійдемо з більш вигідними умовами торгівлі, це може чинити знижувальний тиск на золото,

– додав Шах.

Аналітики відзначають, що зараз золото слабо реагує на торговельну невизначеність і знаходиться в режимі очікування нових драйверів. Ціни залишаються в межах діапазону 3 300–3 400 доларів за унцію.

Важливо! Спотова ціна на срібло знизилася на 0,2%, до 37,86 долара за унцію. Платина подорожчала на 0,1%, до 1 418,63 долара, тоді як паладій залишився на колишньому рівні – 1 231,44 долара за унцію.