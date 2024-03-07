Ключові зміни на ринку валют

Індекс долара США під час торгів у четвер фіксує перші втрати та опустився до найнижчого рівня за останній місяць відносно японської єни. Тоді як попередній торговий день цей показник впав до мінімального показника проти євро, інформує CNBC.

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На цю мить Індекс долара США коливається на рівні 103,24, демонструючи спад на 0,12%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього показника становить від 103,22 – 103,35.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

Загалом позиції долара США ослабли після виступу очільника Федерального резерву перед американськими у Конгресі. Джером Павелл заявив, що прогрес у боротьбі з інфляцією досі залишається непевним, тож регулятор розраховує знизити ключову ставку пізніше цього року. По-друге, інвестори налаштовані на насичений подіями тиждень.

У результаті вартість євро у парі з доларом зросла на 0,28%, досягнувши найкращого результату на ринку з 2 лютого. Водночас заява Павелла розчарувала трейдерів, які сподівалися, що у першій половині 2024 року центробанк утримається від зниження ставки, пише CNBC.

Нагадаємо, що з початку поточного року Індекс долара США додав 2,4% на ринку. Як пояснюють, валюта отримує підтримку від стійких позицій першої економіки світу. Тим самим, економіка США відправила у "сплячку доларових ведмедів", які ставили на падіння валюти.

Тенденція на знецінення долара на ринку залишається й від початку торгів у четвер, 7 березня. Американська валюта слабшає, оскільки трейдери сфокусувалися на ідеї, що процентні ставки у США, ймовірно, знизять цього року, навіть після деяких сюрпризів з інфляцією, згідно з даними CNBC.