Нові дані про купівлю золото надав World Gold Council. Зокрема, за січень 2024 року центробанки придбали 39 тонн золота до золото-валютних резервів.

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Центробанки активно купують золото

Показник за січень вдвічі більше за обсяги купівлі золота за грудень (16,9 тонни). Також додають, що приріст фіксують 8 місяць поспіль, за словами аналітика WGC.

Найактивніше дорогоцінний метал у січні купували такі країни:

Туреччина (11,8 тонни);

Китай (10 тонн);

Індія (8,7 тонни);

Казахстан (6,2 тонни);

Йорданія (3,1 тонни);

Чехія (1,7 тонни).

Цікаво! Лише один центральний банк відзвітував про серйозні продажі. Йдеться про російський регулятор, який продав 3,1 тонни золота.

Нагадаємо, що ціни на золото зросли до топового рівня з кінця 2023 року, перетнувши позначку у 2100 доларів за унцію. Експерт пояснив, що у минулому ціни на золото досягали такої позначки, коли зниження ставок здавалося неминучим.