Ціни на золотий лом в Україні: скільки можна отримати за нього 22 жовтня
- 22 жовтня ціни на золотий лом в Україні знизилися відповідно до світових ринкових трендів.
- Ціна спотового золота опустилася нижче 4 020 доларів за унцію після обвалу на 6,3% у попередній день.
В Україні ціни на золото встановлює Національний банк країни. Вони відповідають світовим тенденціям ринку.
Які ціни на золотий лом в Україні?
Зокрема 22 жовтня цінник дещо знизився, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на середу, 22 жовтня, закупівельні ціни такі:
- якщо золото 333 проби – 1 862,04 гривні за грам;
- 375 проби – 2 096,89 гривні за грам;
- 500 проби – 2795,85 гривні за грам;
- 583 проби – 3259,96 гривні за грам;
- 585 проби – 3271,14 гривні за грам;
- 750 проби – 4193,78 гривні за грам;
- 900 проби – 5032,53 гривні за грам;
- 999 проби – 5586,11 гривні за грам.
Зверніть увагу! Вартість лому також залежить і від проби. Проба вказує на відсоток золота у складі лома.
Що наразі відбувається з цінами на золото?
- Золото продовжило падіння на тлі волатильної сесії після найгіршого обвалу більш ніж за 12 років. Він стався у вівторок, 21 жовтня, через побоювання, що його стрімке зростання було надто різким і надто швидким. Про це пише Bloomberg.
- Ціна спотового золота опустилася нижче 4 020 доларів за унцію, коли розпочалися торги у США, після коливань, у ході яких метал спочатку впав майже на 3%, а потім частково відновився. Це сталося наступного дня після того, як золото подешевшало на 6,3%.
- Попри падіння, золото все ще зросло приблизно на 55% від початку року.