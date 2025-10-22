22 октября, 17:17
Цены на золотой лом в Украине: сколько можно получить за него 22 октября
Основные тезисы
- 22 октября цены на золотой лом в Украине снизились в соответствии с мировыми рыночными трендами.
- Цена спотового золота опустилась ниже 4 020 долларов за унцию после обвала на 6,3% в предыдущий день.
В Украине цены на золото устанавливает Национальный банк страны. Они соответствуют мировым тенденциям рынка.
Какие цены на золотой лом в Украине?
В частности 22 октября ценник несколько снизился, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Запасы золота в этой стране впечатляют: лидером в мире является вовсе не Китай
По состоянию на среду, 22 октября, закупочные цены следующие:
- если золото 333 пробы – 1 862,04 гривны за грамм;
- 375 пробы – 2 096,89 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2795,85 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3259,96 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3271,14 гривны за грамм;
- 750 пробы – 4193,78 гривны за грамм;
- 900 пробы – 5032,53 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5586,11 гривны за грамм.
Обратите внимание! Стоимость лома также зависит и от пробы. Проба указывает на процент золота в составе лома.
Что сейчас происходит с ценами на золото?
- Золото продолжило падение на фоне волатильной сессии после худшего обвала более чем за 12 лет. Он произошел во вторник, 21 октября, из-за опасений, что его стремительный рост был слишком резким и слишком быстрым. Об этом пишет Bloomberg.
- Цена спотового золота опустилась ниже 4 020 долларов за унцию, когда начались торги в США, после колебаний, в ходе которых металл сначала упал почти на 3%, а затем частично восстановился. Это произошло на следующий день после того, как золото подешевело на 6,3%.
- Несмотря на падение, золото все еще выросло примерно на 55% с начала года.